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04:54, 2 сентября 2024Интернет и СМИ

В Германии рассказали о катастрофе в стране

Focus: неудачи на выборах в Тюрингии и Саксонии ударили по коалиции Шольца

Фото: Maheshkumar Painam / Unsplash

Поражение правящей коалиции на местных выборах в Тюрингии и Саксонии в Германии создают серьезную угрозу для правительства Олафа Шольца. Об этом сообщил немецкий журнал Focus.

«Либералы, и без того слабейшая часть коалиции Олафа Шольца, потерпели катастрофу», — отмечается в материале. Итоги выборов стали закономерным результатом невнимания элит к проблемам, которые волнуют местных жителей, включая вмешательство Берлина в украинский конфликт, утверждают авторы статьи.

«Перспектива столкнуться с внепарламентской оппозицией на федеральных выборах чуть более чем через год, вероятно, поставит действующее правительство на грань выживания», — резюмирует Focus.

Ранее стало известно, что на выборах в Тюрингии выиграла правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). АдГ получила 32 из 88 мест в местном парламенте. Как и партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW), АдГ выступает против поставок оружию Киеву и поддерживает переговоры с Россией.

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      Маргарита Пименова
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