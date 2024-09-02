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18:02, 2 сентября 2024Мир

В Германии высказались о желании немцев участвовать в войне

Вагенкнехт: выборы в ФРГ показали желание немцев не допустить войны в Европе
Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт. Фото: Christian Mang / Reuters

Результаты региональных выборов в Германии показали желание немцев не допустить втягивания страны в большую войну в Европе. Об этом заявила немецкий политик и член бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Welt.

«Большой темой этих выборов стал вопрос войны и мира (...). Половина населения Германии боится втягивания страны в большую войну, а в восточной части ФРГ таковых и вовсе большинство», — отметила политик.

Вагенкнехт подчеркнула, результаты выборов в Тюрингии и Саксонии «отражают неудовлетворение» населения политикой правящей коалиции. По ее мнению, правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца руководит страной «не в интересах народа как во внутренней, так и во внешней политике государства».

Ранее сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель назвала итоги региональных выборов в Саксонии и Тюрингии «огромным успехом». В Тюрингии АдГ заняла первое место с 30,5 процента голосов. В Саксонии партия с 30 процентами идет на втором месте, уступая лидирующему «Христианско-демократическому союзу» (ХДС) всего на 1,5 процента.

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      Дарья Устьянцева
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