В Госдуме предложили вывезти всех детей из Курской области

Депутат Госдумы Останина предложила вывезти всех детей из Курской области

Глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила вывезти всех детей из Курской области с согласия их родителей, подробности инициативы парламентария привел Telegram-канал Daily Storm.

Она отметила, что сейчас несовершеннолетние в приграничном регионе находятся под постоянной угрозой.

«Ну посмотрите — не пошли в школу, дистант, сколько детей вывезено сегодня. Я бы вообще всех детей вывезла из Курска сейчас, из Курской области — всех бы вывезла, с согласия родителей, конечно!» — сказала депутат.

Если взрослые боятся отпустить ребенка одного, им можно выехать вместе, добавила Останина. Она уже обратилась с предложением к вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко.

Ранее из приграничных районов Курской области за сутки удалось эвакуировать 248 человек.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях власти ввели режим контртеррористической операции.