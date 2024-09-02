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16:49, 2 сентября 2024Россия

В Госдуме предложили вывезти всех детей из Курской области

Депутат Госдумы Останина предложила вывезти всех детей из Курской области

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила вывезти всех детей из Курской области с согласия их родителей, подробности инициативы парламентария привел Telegram-канал Daily Storm.

Она отметила, что сейчас несовершеннолетние в приграничном регионе находятся под постоянной угрозой.

«Ну посмотрите — не пошли в школу, дистант, сколько детей вывезено сегодня. Я бы вообще всех детей вывезла из Курска сейчас, из Курской области — всех бы вывезла, с согласия родителей, конечно!» — сказала депутат.

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Если взрослые боятся отпустить ребенка одного, им можно выехать вместе, добавила Останина. Она уже обратилась с предложением к вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко.

Ранее из приграничных районов Курской области за сутки удалось эвакуировать 248 человек.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях власти ввели режим контртеррористической операции.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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