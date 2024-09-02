В Кремле назвали количество приглашенных стран на саммит БРИКС

Ушаков: Россия пригласила на саммит БРИКС 36 лидеров государств

Россия пригласила на саммит межгосударственного объединения БРИКС 36 лидеров государств, 18 из них уже подтвердили свое участие. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Уже подтвердили свое участие 18 лидеров из 36, которых мы пригласили на предстоящий саммит БРИКС в Казани», — отметил представитель Кремля.

Ушаков также рассказал, что в число приглашенных входят страны СНГ, лидеры государств, которые председательствуют в региональных интеграционных объединениях в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Кроме того, «приглашены те страны, которые претендуют на вступление в ту или иную форму сотрудничества в БРИКС».

XIV саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Россия, которая является страной-председателем организации в 2024 году, примет саммит объединения на своей территории в третий раз.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.