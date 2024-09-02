В Минобороны раскрыли потери ВСУ за все время боев в Курской области

МО РФ: за все время боев в Курской области потери ВСУ превысили 8 900 военных

За все время боев в Курской области потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысили 8 900 военных. Такие данные раскрыли в Минобороны России (МО РФ).

По данным министерства, российские военные также уничтожили 80 танков противника.

В списке уничтоженной техники также значатся 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 549 боевых бронированных машин, 261 автомобиль, 65 артиллерийских орудий, 19 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В Минобороны, в частности, доложили об уничтожении шести РСЗО HIMARS и двух MLRS, семи пусковых установок зенитных ракетных комплексов, двух транспортно-заряжающие машин, семи радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, РЛС противовоздушной обороны (ПВО), шести единицах инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Кроме того, известно об уничтожении 14 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ.

За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. В частности, российским военным удалось уничтожить три пусковые установки РСЗО HIMARS и радиолокационную станцию РЛС контрбатарейной борьбы производства США.

Ранее Минобороны отчиталось об отражении шести атак штурмовиков ВСУ в Курской области. По данным ведомства, бои велись в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное подразделениями группировки войск «Север».