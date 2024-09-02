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16:08, 2 сентября 2024Бывший СССР

В Молдавии социалист обошел Санду

ЦИК Молдавии зарегистрировала первого официального кандидата в президенты
Александр Стояногло

Александр Стояногло. Фото: Privesc.Eu Moldova / Wikipedia

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии зарегистрировала первого официального кандидата в президенты на выборы 20 октября. Об этом сообщает издание Noi.md.

Первым в предвыборной гонке стал Александр Стояногло, представитель от Партии социалистов республики Молдавия. «ЦИК также утвердила избирательный символ кандидата, который будет аналогичен символу партии», — добавляет издание. Гербом Партии социалистов является красная звезда.

Стояногло является бывшим прокурором республики Молдавия, который был уволен после прихода к власти Майи Санду. За его выдвижение выступал экс-президент республики Игорь Додон.

Ранее ЦИК Молдавии отказался регистрировать инициативную группу кандидата в президенты республики от блока «Победа» Василия Боли.

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