В Молдавии социалист обошел Санду

ЦИК Молдавии зарегистрировала первого официального кандидата в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии зарегистрировала первого официального кандидата в президенты на выборы 20 октября. Об этом сообщает издание Noi.md.

Первым в предвыборной гонке стал Александр Стояногло, представитель от Партии социалистов республики Молдавия. «ЦИК также утвердила избирательный символ кандидата, который будет аналогичен символу партии», — добавляет издание. Гербом Партии социалистов является красная звезда.

Стояногло является бывшим прокурором республики Молдавия, который был уволен после прихода к власти Майи Санду. За его выдвижение выступал экс-президент республики Игорь Додон.

Ранее ЦИК Молдавии отказался регистрировать инициативную группу кандидата в президенты республики от блока «Победа» Василия Боли.