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10:25, 2 сентября 2024Мир

В НАТО ответили на слова главы МИД Польши о перехвате ракет над Украиной

Замгенсека НАТО Джоанэ: в альянсе принято обсуждать потенциально опасные решения

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В НАТО принято обсуждать решения, потенциально опасные для союзников по альянсу. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в ответ на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о необходимости перехвата российских ракет над Украиной, передает Financial Times.

«В НАТО мы всегда консультируемся, прежде чем ввязываться во что-то, что может иметь последствия для всех нас, — и наши польские союзники всегда были безупречны в консультировании внутри альянса», — заявил замгенсека альянса.

При этом Джоанэ отметил, что НАТО уважает «суверенное право каждого союзника обеспечивать национальную безопасность». По его словам, альянс намерен помогать Украине, делая при этом «все возможное, чтобы избежать эскалации» конфликта.

Ранее глава МИД Польши заявил, что страны, граничащие с Украиной, обязаны вопреки противодействию НАТО сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство.

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      Елизавета Мытарева
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