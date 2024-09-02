В Норвегии нашли тушу «российского кита-шпиона»

Marine Mind: у берегов Норвегии нашли тушу «российского кита-шпиона» Хвальдимира

У берегов Норвегии в субботу нашли тушу кита-белухи Хвальдимира. Об этом сообщает некоммерческая организация по защите животных Marine Mind, передает РИА Новости.

«С тяжелым сердцем делимся новостью о кончине Хвальдимира. Сегодня утром (в субботу — прим. "Ленты.ру"), получив сообщение от местного жителя, наша команда прибыла и обнаружила тушу Хвальдимира в воде», — заявили в организации.

Белуха Хвальдимир была названа так в честь президента России Владимира Путина. Кита подозревали в шпионаже в пользу РФ, в скором времени будет проведено вскрытие туши для установления причины смерти животного.

Ранее газета британского Королевского флота Naval News рассказала об использовании военно-морским флотом (ВМФ) РФ боевых дельфинов для защиты Крыма. Автор статьи предположил, что российская сторона доставила дельфинов, чтобы защитить северо-западную часть полуострова от украинских диверсантов.