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01:22, 2 сентября 2024Мир

В Норвегии нашли тушу «российского кита-шпиона»

Marine Mind: у берегов Норвегии нашли тушу «российского кита-шпиона» Хвальдимира

Фото: Jorge Gil / Keystone Press Agency / Global Look Press

У берегов Норвегии в субботу нашли тушу кита-белухи Хвальдимира. Об этом сообщает некоммерческая организация по защите животных Marine Mind, передает РИА Новости.

«С тяжелым сердцем делимся новостью о кончине Хвальдимира. Сегодня утром (в субботу — прим. "Ленты.ру"), получив сообщение от местного жителя, наша команда прибыла и обнаружила тушу Хвальдимира в воде», — заявили в организации.

Белуха Хвальдимир была названа так в честь президента России Владимира Путина. Кита подозревали в шпионаже в пользу РФ, в скором времени будет проведено вскрытие туши для установления причины смерти животного.

Ранее газета британского Королевского флота Naval News рассказала об использовании военно-морским флотом (ВМФ) РФ боевых дельфинов для защиты Крыма. Автор статьи предположил, что российская сторона доставила дельфинов, чтобы защитить северо-западную часть полуострова от украинских диверсантов.

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      Артём Верейкин
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