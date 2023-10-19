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01:47, 19 октября 2023Россия

В Британии рассказали об использовании ВМФ РФ боевых дельфинов для защиты Крыма

Naval News: РФ перебросила боевых дельфинов для борьбы со спецназом ВСУ в Крыму

Фото: Reuters

Российские военные перебросили боевых дельфинов, чтобы использовать их для борьбы со спецназом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крыму, сообщила газета британского Королевского флота Naval News.

По данным издания, когда участились рейды спецназа ВСУ, загоны для боевых дрессированных млекопитающих появились на базе Военно-морского флота (ВМФ) РФ в поселке Новоозерное на северо-западе Крыма.

Автор статьи предположил, что российская сторона доставила дельфинов, чтобы защитить эту часть полуострова от украинских диверсантов. Он рассказал, что загоны были установлены в сентябре, когда ВСУ увеличили свою активность на севере Черного моря.

В июне стало известно, что Россия удвоила количество боевых дельфинов, которые предназначены для защиты базы Черноморского флота в Севастополе. Ранее якобы боевых дельфинов было всего три-четыре особи, однако потом их количество выросло до шести-семи.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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