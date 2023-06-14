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19:00, 14 июня 2023Россия

Стало известно об удвоении количества боевых дельфинов в Севастополе

NavalNews: Россия удвоила количество боевых дельфинов для защиты базы в Севастополе

Фото: Juan Ignacio Escobar Tosi / Unsplash

Россия удвоила количество боевых дельфинов, которые предназначены для защиты базы Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщила официальная газета британского флота NavalNews.

По их данным, увеличилось количество загонов для этих животных. Ранее якобы боевых дельфинов было всего три-четыре особи, однако теперь их количество выросло до шести-семи. Аналитики предполагают, что появление большего количества дельфинов связано с повышением защиты от диверсионных вылазок водолазов противника.

В апреле стало известно, что Россия усилила защиту Севастополя боевыми дельфинами и шестью эшелонами обороны. Тогда же отмечалось, что первоначальные плавучие боновые заграждения на входе в бухту предназначались как для сдерживания разливов нефти, так и для предотвращения потенциальной атаки.

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    Никита Абрамов
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