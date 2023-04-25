В Британии рассказали об усилении защиты Севастополя боевыми дельфинами

Газета британского флота NavalNews: Россия усилила защиту Севастополя боевыми дельфинами

Официальная газета британского флота NavalNews рассказала о том, что Россия усилила защиту Севатополя боевыми дельфинами и шестью эшелонами обороны.

«Вход в Севастопольскую бухту теперь защищен не менее чем шестью линиями физических барьеров, вдобавок к патрульным катерам, вертолетным патрулям, дельфинам против водолазов и огневым точкам», — говорится в материале.

В статье отмечается, что первоначальные плавучие боновые заграждения на входе в бухту предназначались как для сдерживания разливов нефти, так и для предотвращения потенциальной атаки.

По информации издания, анализ радиолокационных спутниковых снимков показал, что в период с 3 по 9 апреля у Севастополя начали размещать понтонные баржи, между которыми, вероятно, растянуты дополнительные препятствия.

Независимый военный аналитик Бенджамин Питте пояснил NavalNews , что новые оборонительные сооружения являются частью более широких усилий по укреплению Крыма. Он отметил, что российские корабли в последние недели чаще производят патрулирование вблизи Керченского пролива, а вокруг Севастополя размещено несколько батарей противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десятки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

