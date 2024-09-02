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18:23, 2 сентября 2024Россия

В регионе России в результате ударов ВСУ по пожарной части и транспорту пострадали двое

В Белгородской области ВСУ атаковали пожарную часть и транспорт, пострадали двое
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгородской области в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пожарной части и транспорту пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона России Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как уточнил Гладков, украинские формирования совершили повторную атаку по Шебекино — удары ВСУ пришлись по зданию пожарно-спасательной части, административному корпусу одного из предприятий, автобусу и двум легковых автомобилям. Повреждения также получила линия электропередачи — часть города временно остается без света.

По данным губернатора, ранения получили мужчина и женщина. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча и челюсти, а женщина получила поверхностную рану шеи. Обоих доставили в больницу попутным транспортом.

Минометному обстрелу также подверглось село Тишанка Волоконовского района. Повреждения получил один легковой автомобиль, в трех частных домовладениях выбило окна, посекло фасады и заборы. Кроме того, украинский беспилотник атаковал село Новое — в результате сбросов двух взрывных устройств повреждения получил легковой автомобиль.

В Грайворонском городском округе под обстрел попало село Дроновка. В результате прилетов артснарядов в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены кровля и забор, а также разрушены сарай и летняя кухня. В селе Замостье дрон-камикадзе сдетонировал возле частного дома, после чего загорелась сухая трава.

«Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны России», — уточнил Гладков.

Утром в понедельник, 2 сентября, со стороны Украины нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородской области. Атаке подверглись детский сад, коммерческий объект, а также жилые дома и автомобили. Известно о трех пострадавших в результате утреннего обстрела российского региона.

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      Елена Торубарова
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