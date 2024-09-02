В Белгороде после ракетной атаки ВСУ полностью разрушен детский сад. Что известно о пострадавших?

В Белгороде ракетным ударом ВСУ полностью разрушен детский сад

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородской области 2 сентября. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о повреждениях и пострадавших.

По его словам, были зафиксированы прямые попадания в два объекта на территории города. «В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты», — сообщил губернатор. Также в результате атаки в поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах, добавил глава региона.

ВСУ атаковали белгородский детский сад

Кроме того, украинские военные ударили ракетой по детскому саду «Львенок» в Белгороде. Как заявили очевидцы, в здании разрушена крыша. Позже Гладков сообщил, что в результате атаки детсад разрушен почти полностью.

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

«Это уже третье учреждение образования — два детских сада и одна школа, где или прямые прилеты, или взрывы в непосредственной близости и большое количество повреждений», — сообщил губернатор, добавив, что необходимо обеспечить безопасность детей в Белгородской области.

Просто представил себе, что эти разрушения могли бы быть, например, днем, когда там были бы дети. Спастись там шансов не было бы ни у кого. Допускать такие риски никто не имеет права — ни родители, ни власть

Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

По решению властей учебный год в Белгороде начнется в онлайн-формате, а не в очно-дистанционном, как планировалось ранее. Все образовательные учреждения, в том числе детские сады, на неделю переведены на онлайн-работу. «В понедельник вернемся к этому вопросу. Надеюсь, что обстановка позволит нам вернуться к тому формату, который обсудили вместе с учителями, вместе с родителями», — отметил Гладков.

В случае, если ребенка не с кем оставить, родители могут обратиться в управление образования Белгорода. Детей оперативно разместят в других образовательных учреждениях.

В результате атаки ВСУ в Белгороде ранены 11 человек

Утром в понедельник в городе прозвучала сирена ракетной опасности и произошла серия взрывов. Гладков сообщил об 11 пострадавших мирных жителях, среди них оказались двое детей, которые находятся в тяжелом состоянии и вскоре будут переведены на лечение в Москву.

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

«В больницы Белгорода госпитализированы девять раненых, двоим оказана медицинская помощь, дальнейшее лечение продолжат амбулаторно», — рассказал губернатор.

Из-за напряженной обстановки в Белгороде и прилегающем районе школьные линейки в честь начала учебного года пройдут 2 сентября исключительно внутри помещений. Число школьников, участвующих в линейках, будет ограничено вместимостью укрытий учебных заведений.