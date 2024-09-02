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07:00, 2 сентября 2024Россия

Губернатор заявил о прямых попаданиях по двум объектам в регионе России при атаке ВСУ

Губернатор Гладков: в Белгороде зафиксировали прямые попадания по двум объектам

Фото: Matt Artz / Unsplash

В Белгороде в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировали прямые попадания в два объекта на территории города. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В городе Белгород есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты», — сообщил губернатор. По его данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Белгородом и Белгородским районом.

Из-за попытки атаки со стороны Украины в поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания. Информация о возможных разрушениях уточняется.

В Белгороде утром в понедельник, 2 сентября, прозвучала сирена ракетной опасности. Впоследствии очевидцы сообщили, что повреждения получил один из детских садов — в здании разрушена крыша.

Тем временем из-за напряженной обстановки в Белгороде и прилегающем районе школьные линейки в честь начала учебного года пройдут 2 сентября исключительно внутри помещений. Число школьников, участвующих в линейках, будет ограничено вместимостью укрытий учебных заведений.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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