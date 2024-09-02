Губернатор подтвердил попадание ракеты ВСУ по детсаду в регионе России

Губернатор Гладков: из-за попадания ракеты ВСУ почти полностью разрушен детсад

В результате попадания ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) по детскому саду «Львенок» в Белгороде здание оказалось почти полностью разрушено. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Это уже третье учреждение образования — два детских сада и одна школа, где или прямые прилеты, или взрывы в непосредственной близости и большое количество повреждений», — сообщил губернатор.

Гладков побывал на месте разрушенного детсада и сообщил, что необходимо обеспечить безопасность детей в Белгородской области.

По его словам, в таких условиях на Харьковской горе в Белгороде невозможно начинать учебный год в очно-дистанционном формате. Власти приняли решение перевести работу всех образовательных учреждений, в том числе детских садов, на неделю в онлайн-формат. В случае, если ребенка не с кем оставить, родители могут обратиться в управление образования Белгорода. Детей оперативно разместят в других образовательных учреждениях, сообщил Гладков.

Утром в понедельник, 2 сентября, в Белгороде прозвучала сирена ракетной опасности и серия взрывов. Впоследствии очевидцы сообщили, что повреждения получил один из детских садов — в здании разрушена крыша. Как уточнял Гладков, в городе зафиксированы прямые попадания по социальному и коммерческому объекту.