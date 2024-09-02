В России предупредили о росте «невидимых» баз с ваххабитами

«Царьград»: в России растет число «невидимых» баз, где скрываются ваххабиты

В России растет число «невидимых» баз, где могут скрываться батальоны ваххабитов. «Царьград» побеседовал с политологом, экспертом по межнациональным конфликтам Евгением Михайловым, о способах борьбы с данным явлением.

Как отмечают авторы материала, его последствиями являются, в частности, захват заложников в волгоградской колонии и СИЗО в Ростове-на-Дону, теракт в подмосковном «Крокусе». Нежелание ужесточать миграционное законодательство приводит к росту преступности, а в обществе пытаются разжечь межнациональную и межрелигиозную рознь.

Михайлов в беседе с «Царьградом» заявил, что подпольных клубов много. «Я работал в Питере много лет. Еще в 2008 году было ясно, что на крупных овощных базах можно спрятать минимум батальон вооруженных ваххабитов. Там работали и продолжают работать толпы диких людей, которые в случае приказа не задумываясь возьмут в руки оружие», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, бороться с этим можно ужесточением законодательства, а также путем усложнения возможности въезда в Россию.

Ранее в Красноярске в ходе рейда на рынке в полицию доставили 340 мигрантов.