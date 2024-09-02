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19:19, 2 сентября 2024Россия

В России школьник оставил записку и исчез ночью перед 1 сентября

В Свердловской области 14-летний школьник ушел из дома перед 1 сентября

Фото: Dmytro Zinkevych / Shutterstock / Fotodom

В селе Балтым Свердловской области перед 1 сентября 14-летний школьник оставил записку и исчез. Об этом рассказала мать мальчика в беседе с Ura.ru.

По словам россиянки, подросток ушел из дома в ночь на 31 августа, когда его семья спала. «Он с собой собрал вещи, взял все необходимое и оставил нам записку. В ней он просил не терять его, не ругать и не искать. Написал, что, возможно, он вернется сам», — поделилась женщина.

Известно, что мальчик взял с собой телефон, но на связь пока не вышел. Также установлено, что школьник перевел с карты 20 тысяч рублей человеку, с которым уже ведется беседа по этому поводу. Мать подростка добавила, что периодически скидывает ему деньги и пишет сообщения с просьбой вернуться домой, но ответной реакции не было.

Как сообщил региональный поисковый отряд «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте», пропавший школьник имеет рост в 176 сантиметров и светло-русый цвет волос. В момент пропажи он был одет в белую вязаную кофту, черную жилетку с капюшоном, черные штаны и кроссовки. Из особых примет у мальчика отмечается скол переднего зуба.

Ранее в Красноярске 11-летний мальчик исчез после побега из больницы. Как выяснилось, ребенок, нуждающийся в медицинской помощи, самовольно ушел из учреждения. Его состояние на момент пропажи не уточняется.

ЖЗЛ
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