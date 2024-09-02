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11:42, 2 сентября 2024Экономика

В России спрогнозировали долю новых машин на рынке

ВТБ: во второй половине 2024 продажи новых машин вернутся к уровню 2022 года

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Во второй половине 2024 продажи новых машин вернутся к уровню начала 2022 года. Рост доли новых автомобилей на рынке спрогнозировали в Банке ВТБ, сообщает РБК.

Продажи в 2024 году вырастут почти на треть год к году, до отметки в 1,4 миллиона автомобилей — почти вдвое выше, чем в 2022 году. Новые автомобили займут более 20 процентов рынка, отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Это выше показателей прошлого и позапрошлого годов — 15,5 и 12,5 процента соответственно. В 2021 году новые машины занимали 21,8 процента рынка.

«Российский авторынок активно восстанавливается, его структура уже практически вернулась к уровню начала 2022 года. Подобную тенденцию мы видим и в кредитовании — к концу года почти половина сделок будет приходиться на новые машины. Драйверами их продаж будут выступать госпрограмма и дальнейшая экспансия китайских марок, которые продолжают усиливать свои позиции на российском рынке», — объяснил свои подсчеты эксперт совместными программами кредитования банков и автопроизводителей.

В июле продажи китайских подержанных машин в России выросли на 80 процентов в годовом выражении и достигли уровня 18 241 единиц. Лидером сегмента стала компания Chery — на ее долю пришлось четверть всех перепродаж или 4554 штуки. В годовом выражении реализация б/у автомобилей этого концерна в России увеличилась на 55 процентов. На втором месте оказался Geely (плюс 78 процентов, до 3697 штук), а топ-3 замкнул Haval (рост в 2,3 раза, до 2343).

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