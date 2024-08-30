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16:01, 30 августа 2024Экономика

В России резко выросли продажи подержанных китайских машин

«Автостат»: продажи подержанных китайских машин в России выросли на 80 % в июле

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам июля продажи китайских подержанных машин в России выросли на 80 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 18 241 единицу. О резком увеличении спроса граждан на подобные автомобили сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Для сравнения, в июле 2023 года россияне приобрели в общей сложности 10 150 подержанных автомобилей китайского производства. Таким образом, за 12 месяцев показатель увеличился на 8091 единицу, уточнили эксперты.

Лидером на российском вторичном авторынке среди китайских брендов стал Chery. На его долю пришлось четверть всех перепродаж в этом сегменте, или 4554 штуки. В годовом выражении реализация б/у автомобилей этого концерна в России увеличилась на 55 процентов. На втором месте оказался Geely (плюс 78 процентов, до 3697 штук), а топ-3 замкнул Haval (рост в 2,3 раза, до 2343).

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В пятерку лидеров также вошли Lifan (плюс 13 процентов, до 1898) и Great Wall (плюс 4 процента, до 1103). Что касается продаж б/у машин из КНР в России за январь-июль, то их объемы выросли на 58 процентов год к году и достигли уровня в 98 907 единиц, резюмировали аналитики.

В июле в России росли не только объемы продаж подержанных машин из Китая, но и реализация б/у автомобилей других производителей. Так, по итогам второго летнего месяца вторичный авторынок РФ увеличился на 9,3 процента в месячном и на 6,7 процента в годовом выражении, достигнув уровня в 546,2 тысячи единиц. Июльская динамика оказалась максимальной с начала 2024 года.

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      Анатолий Акулов
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