В России захотели увеличить пособие по уходу за ребенком

ЛДПР предложит проект об увеличении пособия по уходу за ребенком до полутора лет

Депутаты Госдумы от ЛДПР направят на рассмотрение в российское правительство проект об увеличении пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Об этой инициативе сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей пресс-службы партии.

Проект подразумевает увеличение подобного пособия в размере, равном прожиточному минимуму для детей в регионе, уточнили в ЛДПР. Кроме того, инициатива включает в себя повышение такого пособия до 60 процентов от среднего заработка родителя. Для сравнения, сейчас россиянки могут рассчитывать только на 40 процентов от своего прежнего среднего заработка при выходе в декрет, напомнили депутаты.

Авторы проекта считают, что нынешний размер минимального пособия по уходу за ребенком (9227 рублей) не соответствует уровню прожиточного минимума для детей в ряде российских регионов. Кроме того, подобная сумма, по их мнению, не отвечает реальным потребностям семей. На этом фоне они полагают, что увеличение пособия по уходу за ребенком до полутора лет поможет повысить уровень уровень жизни молодых семей.

Ранее член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина анонсировала повышение ряда пособий в России. Так, она напомнила, что со следующего года в стране поднимут предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет — до 794,4 и 68,9 тысячи рублей соответственно. Кроме того, как заверила Стенякина, с 2025 года власти повысят размер выплат по больничному за один день. Этот показатель увеличится более чем вдвое — с 2,7 до 5,7 тысячи рублей.