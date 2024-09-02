В российском городе загорелась жилая многоэтажка

В Калининграде загорелась кровля 14-этажного здания

В Калининграде загорелось жилое 14-этажное здание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по российскому региону.

По данным ведомства, на данный момент огонь охватил кровлю многоэтажного дома.

«На место по повышенному рангу направлены силы МЧС», — сообщили в пресс-службе министерства, отметив, что сейчас выясняются подробности произошедшего.

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных подтвердил информацию о возгорании, а также сообщил, что ЧП произошло на улице Эпроновской, 20.

Ранее в центре Москвы произошел мощный пожар, огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Уточняется, что возгорание произошло на втором этаже трехэтажного административного здания на Бережковской набережной.