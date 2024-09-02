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21:31, 2 сентября 2024Экономика

В российском регионе пожаловались на нашествие летучих мышей

URA.RU: жители ХМАО пожаловались на нашествие летучих мышей

Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

Жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) пожаловались на нашествие летучих мышей. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание URA.RU.

По словам жителей города Югорска и Советского района, нежелательные гости залетают в квартиры либо зависают на стенах жилых домов. «Летучие мышки залетают прямо в открытые окна. Проснулись от странного шума, увидели это чудо в углу стены. Испугались жутко. Теперь поставим сетки на окна», — посетовала россиянка.

Эксперты объяснили засилье летучих мышей их миграцией — в данный момент животные ищут убежища, чтобы впасть в оцепенение на время холодов. Специалисты призвали граждан соблюдать меры предосторожности, поскольку летучие мыши могут переносить опасные заболевания, включая бешенство, коронавирусную инфекцию и туляремию. «Туляремия — это бактериальная инфекция, способная передаваться через укусы насекомых, контакт с зараженными животными или их выделениями», — предупредили они.

Несколькими днями ранее на атаки летучих мышей пожаловались жители Новороссийска.

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      Полина Кислицына
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