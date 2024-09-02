В российском регионе пожилых родителей участника СВО выселили из дома

В Челябинской области пожилых родителей участника СВО выселили из дома

В Челябинской области пожилых родителей участника специальной военной операции (СВО) принудительно выселили из дома. Об этом сообщил региональный портал 74.ru.

Дом россиян, который стал предметом споров с властями, находится в поселке Ближний Береговой под Снежинском. Пенсионер вместе с женой борются за право оформить жилое помещение на себя.

Мужчина поведал, что в начале 2000-х на базе поселка существовало сельскохозяйственное предприятие, куда его пригласили работать директором. Тогда он с семьей жил в 70 километрах от города, преодолевать такое большое расстояние приходилось ежедневно. Сначала администрация якобы обещала обеспечить сотрудника жильем, но спустя пару лет никаких предложений по переселению ближе к предприятию не поступало. Россиянин договорился с руководством и получил под жилье полуразрушенное здание на улице Центральной.

Бывшую школу, которая пустовала долгие годы, россиянин переделал в двухквартирный дом и сделал там капитальный ремонт — все это подтверждено документами. Семья потратила на все около двух миллионов рублей.

В прошлом году власти вручили пожилой паре уведомление, что квартиру придется освободить. Супруги отказались сделать это добровольно, тогда администрация города подала на них в суд. Решение о принудительном выселении пары начали оспаривать юристы.

Ранее сообщалось, что у бойца СВО из Забайкальского края конфисковали автомобиль из-за его жены.