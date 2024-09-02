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05:51, 2 сентября 2024Интернет и СМИ

В США сообщили о тяжелом ударе для Шольца

Bloomberg: поражения на выборах в Саксонии и Тюрингии стали ударом для Шольца

Фото: Michael Probst / Pool / Reuters

Поражения правящей коалиции на местных выборах в Тюрингии и Саксонии стали тяжелым ударом по позициям канцлера Германии Олафа Шольца, пишет американское агентство Bloomberg.

«Популисты унизили Шольца резким ростом популярности на региональных выборах», — говорится в материале. Как считают журналисты, стагнация экономики ФРГ привела к рекордно низким рейтингам правящей коалиции. Берлину следует ожидать новых поражений на местных выборах, предупреждает агентство.

Неудачи правящей коалиции «могут подогреть споры» вокруг того, подходит ли Шольц в качестве человека, который возглавит список Социал-демократической партии на федеральных выборах в следующем году, заключили авторы статьи.

Ранее стало известно, что на выборах в Тюрингии выиграла правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), получив 32 из 88 мест в местном парламенте. Отмечается, что АдГ выступает против поставок оружию Киеву и поддерживает переговоры с Россией.

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      Маргарита Пименова
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