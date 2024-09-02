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22:27, 2 сентября 2024Мир

В США заявили о проблемах с поставками военной помощи Украине

Риттер: военная помощь ВСУ со стороны США и Европы находится на грани истощения

Фото: Alina Smutko / Reuters

Военная помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны США и Евросоюза находится на грани истощения, что ведет к сокращению объемов поставок. Об этой проблеме заявил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в ходе выступления на YouTube-канале Reporterfy Media & Travel.

«Европа и США исчерпали свои возможности продолжать поставлять военную технику в количествах, необходимых для предотвращения истощения ВСУ в этом конфликте. Это очень дорогое оборудование, и как только оно отправляется в бой, его уничтожают», — подчеркнул Риттер.

По его словам, украинские власти могут использовать различные методы усугубления вооруженного конфликта с Россией, чтобы получить дополнительную западную поддержку. Все дело в том, что Киев находится в трудном положении, уверен экс-разведчик.

«Мы увидим еще больше действий, которые будут направлены на создание впечатления, что при поддержке Запада у Украины есть шанс если не победить Россию, то хотя бы предотвратить собственное тотальное поражение», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Запад поставками вооружения Украине для ударов и нападения на Россию фактически подвел мир к порогу третьей мировой войны. По его словам, страны НАТО фактически санкционировали нападение на Россию.

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      Александра Синицына
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