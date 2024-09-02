В Турции избили американского солдата из-за поддержки Израиля

В Измире избили солдата США с авианосца, направленного для защиты Израиля

Члены националистической организации «Турецкий союз молодежи» (TGB) избили и надели мешок на голову американскому солдату, предположительно, дежурившему на авианосце USS Wasp, который был направлен в регион для защиты Израиля, но временно остановился в порту Измира. Об этом сообщает Gazete Duvar.

«Мы не дадим покоя солдатам из США, которые защищают Израиль и пытаются расправиться здесь с турецкими войсками и тысячами палестинцев. Каждый раз, когда вы ступите на эти земли, мы будем "приветствовать" вас так, как вы этого заслуживаете! Кровавым американским солдатам не место в Турции! Убирайтесь из нашей страны!» — заявил глава организации Каяхан Четре.

Турецкая полиция вмешалась и задержала 13 человек, в том числе Четре.

Ранее в Израиле прошли протесты с требованием заключения сделки для освобождения заложников, находящихся в секторе Газа. Единовременно протестовали около полумиллиона израильтян.