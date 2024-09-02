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00:08, 2 сентября 2024Мир

Число протестующих в Израиле выросло до 700 тысяч человек

Ynet: число участников протестов в Израиле выросло до 700 тысяч человек

Фото: SAEEDQAQ / IMAGO / Global Look Press

Число участников протестов в Израиле выросло до 700 тысяч человек, в Тель-Авиве в протестах участвовали 550 тысяч человек. Об этом со ссылкой на организаторов митингов сообщает портал Ynet.

Утверждается, что протестующие требуют заключения сделки для освобождения заложников, находящихся в секторе Газа. Единовременно протестовали около полумиллиона израильтян.

«700 тысяч человек участвовали в протестах по всей стране в воскресенье вечером, и число участников на основной демонстрации на улице Каплан в Тель-Авиве составляет 550 тысяч», — указано в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штабу палестинского радикального движения ХАМАС на территории школы в секторе Газа. Как сообщается, перед ударом были приняты необходимые меры по снижению риска для мирного населения, включая использование высокоточного оружия.

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      Артём Верейкин
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