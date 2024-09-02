В Турции желание вступить в БРИКС объяснили разочарованием в Западе

Newsweek: желание Турции вступить в БРИКС вызвано разочарованием в Западе и ЕС

Желание Турции вступить в БРИКС вызвано разочарованием Анкары в Западе и Европейском союзе (ЕС). Стремление страны вступить в объединение объяснил бывший турецкий дипломат, сообщает Newsweek.

По словам экс-дипломата, соответствующий шаг вызван «накопившимся разочарованием» Турции в западных партнерах.

В свою очередь, глава аналитического центра EDAM Синан Ульген отметил, что желание Турции вступить в БРИКС является не частью стратегии по «замене Запада», а стратегией по укреплению отношений с незападными государствами в то время, когда гегемония США ослабевает.

Он также подчеркнул, что в БРИКС нет компонента безопасности, а потому вступление в объединение не повлияет на роль Турции в НАТО.

Ранее агентство Bloomberg сообщило об официальной подаче Турцией заявки на вступление в БРИКС. По словам источников, администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана исходила из необходимости сотрудничества с развивающимися странами.