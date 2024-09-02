В Британии задержали бывшего куратора помощи Украине из Польши

В Великобритании задержали бывшего куратора помощи Украине из Польши — главу польского Правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михала Кучмеровского. Об этом сообщается на сайте Польской прокуратуры.

«Михал Кучмеровский был арестован сегодня в Лондоне на основании ордера на арест, выданного Окружным судом Варшавы. Более того, районный суд Катовице принял жалобу прокурора и подал против Павла Шопы меру пресечения в виде временного ареста», — отмечается в заявлении ведомства.

23 августа в Польше разгорелся коррупционный скандал из-за помощи Украине генераторами на сумму 114 миллионов евро. В частности, речь идет о RARS Кучмеровского, которого подозревают в предпочтении ряда конкретных компаний при закупке генераторов.

Дело было инициировано еще в декабре прошлого года. В ответ на решение о поиске чиновника экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал действующего главу правительства Дональда Туска. По его словам, данное дело является политическим преследованием.