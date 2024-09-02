Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:55, 2 сентября 2024Мир

В Великобритании задержали бывшего куратора помощи Украине

В Британии задержали бывшего куратора помощи Украине из Польши

Фото: Peter Nicholls / Reuters

В Великобритании задержали бывшего куратора помощи Украине из Польши — главу польского Правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михала Кучмеровского. Об этом сообщается на сайте Польской прокуратуры.

«Михал Кучмеровский был арестован сегодня в Лондоне на основании ордера на арест, выданного Окружным судом Варшавы. Более того, районный суд Катовице принял жалобу прокурора и подал против Павла Шопы меру пресечения в виде временного ареста», — отмечается в заявлении ведомства.

23 августа в Польше разгорелся коррупционный скандал из-за помощи Украине генераторами на сумму 114 миллионов евро. В частности, речь идет о RARS Кучмеровского, которого подозревают в предпочтении ряда конкретных компаний при закупке генераторов.

Дело было инициировано еще в декабре прошлого года. В ответ на решение о поиске чиновника экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал действующего главу правительства Дональда Туска. По его словам, данное дело является политическим преследованием.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Путин приехал в Монголию. Евросоюз обеспокоен этим визитом из-за ордера МУС

      Индекс Мосбиржи пережил сильнейшее за два года падение

      Готовившая в эротическом белье стримерша едва не сожгла кухню

      Нейросеть допишет сожженный Гоголем второй том «Мертвых душ»

      Популярная страна Европы нашла способ избавиться от туристов

      Россиянка угнала автомобиль с оставленным в замке зажигания ключом и попала на видео

      Назван опасный срок хранения кабачка

      Осужденный организовал азартные игры в российской колонии и получал от них доход

      Полицейский поймал агрессивного аллигатора голыми руками

      Полиция задержала забравшего 1,2 миллиона рублей у москвички курьера мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше