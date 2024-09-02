Великобритания частично приостановит поставки оружия Израилю

NYT: Великобритания приостановит поставку Израилю 30 видов оружия и компонентов

Великобритания приостановит поставку Израилю 30 видов оружия и компонентов из-за риска их использования для «серьезного нарушения международного гуманитарного права» в секторе Газа. Об этом сообщила газета New York Times (NYT).

По словам министра иностранных дел королевства Дэвида Лэмми, это решение было принято после проведения юридического обзора. Он подчеркнул, что речь идет о частичном запрете. Так, ограничения затронут 30 экспортных лицензий из 350.

«Полученная мной оценка не позволяет мне сделать никаких выводов, кроме того, что в отношении определенных поставок оружия из Великобритании в Израиль существует явный риск того, что они могут быть использованы для совершения или содействия серьезному нарушению международного гуманитарного права», — сказал Лэмми.

Ранее в Израиле обвинили власти страны в «торпедировании» сделки по освобождению пленных и заложников.