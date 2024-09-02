Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:59, 2 сентября 2024Экономика

Вероятность роста зарплат дальнобойщиков в России оценили

«Скиф-карго»: в 2024-м существенного скачка в зарплатах дальнобойщиков не будет

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Нехватка водителей фур стала серьезным вызовом для российского бизнеса, однако существенного скачка в зарплатах дальнобойщиков в 2024 году ждать не стоит. Вероятность роста дохода таких сотрудников оценил генеральный директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Сергей Чернов (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Из-за постоянного переустройства логистических цепочек, санкций и развития внутреннего производства в России объем перевозок по итогам 2023 года вырос в полтора раза. Для сохранения штата и привлечения новых сотрудников компании стали повышать зарплаты, предлагать сотрудникам ДМС, гибкий график, увеличенный отпуск и предлагать системы мотивации.

Восполнять дефицит водителей российским компаниям помогло также и окончание у многих из них срока разрешения на работу в европейских странах. В результате многим дальнобойщикам из России и Белоруссии пришлось перейти в отечественные компании. Кроме того, на загруженность водителей повлияли спад грузооборота из-за периода отпусков и трудности с оплатой импорта, которые привели к снижению загруженности логистических компаний — перевозчики даже начали демпинговать цены, поэтому о кратном росте зарплат водителей в этом году говорить не приходится.

По словам Чернова, до конца 2024 года существенного скачка в зарплатах точно не будет, так как у логистических и транспортных компаний, которые вынуждены ежедневно решать все новые проблемы, попросту нет ресурсов.

Материалы по теме:
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024
«Нет опыта, но 10 лет играл в The Sims» Почему компании все чаще берут на работу людей без опыта?
«Нет опыта, но 10 лет играл в The Sims»Почему компании все чаще берут на работу людей без опыта?
25 августа 2024

В 2025 году перевозчикам все-таки придется их пересмотреть. «Во-первых, на уровень инфляции. Во-вторых, дефицит водителей никуда не денется. Компании все так же будут хантить водителей друг у друга, расширять соцпакет, становится более гибкими в условиях. Пока этот рынок строится вокруг кандидатов, и мы мало что можем с этим сделать. К счастью, мы не сталкивались с откровенной наглостью, у нас никто корону на голову не надевает. Но тенденция рынка такова, что водители действительно незаменимы», — резюмировал эксперт.

В компании Arthur Consulting полагают, что к 2030 году дефицит кадров в транспортно-логистической отрасли в России может резко вырасти. Нехватка сотрудников может увеличиться на 50 процентов, до 1,5 миллиона человек. По данным на 2024 год, в отрасли заняты до 6 миллионов человек — около 8 процентов от всех работающих россиян. Сейчас в этой сфере не хватает около 20 процентов персонала, для решения проблемы дефицита необходимо дополнительно нанять не менее миллиона человек, отмечается в исследовании.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин приехал в Монголию. Евросоюз обеспокоен этим визитом из-за ордера МУС

      Таксист изнасиловал россиянку в салоне машины и попался силовикам

      Турист выпал с шестого этажа на глазах у толпы отдыхающих и не выжил

      Вероятность роста зарплат дальнобойщиков в России оценили

      В Госдуме объяснили просьбы Зеленского разрешить удары западным оружием по России

      США арестовали самолет президента Венесуэлы

      Мужчина четыре месяца травил супругу ради женитьбы на ее дочери

      Дина Саева снялась в прозрачном платье без нижнего белья

      Реакцию НАТО на вступление Турции в БРИКС оценили

      Звезда клипа про «лабутены» назвала причину вынужденного переезда в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше