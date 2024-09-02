Вероятность роста зарплат дальнобойщиков в России оценили

«Скиф-карго»: в 2024-м существенного скачка в зарплатах дальнобойщиков не будет

Нехватка водителей фур стала серьезным вызовом для российского бизнеса, однако существенного скачка в зарплатах дальнобойщиков в 2024 году ждать не стоит. Вероятность роста дохода таких сотрудников оценил генеральный директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Сергей Чернов (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Из-за постоянного переустройства логистических цепочек, санкций и развития внутреннего производства в России объем перевозок по итогам 2023 года вырос в полтора раза. Для сохранения штата и привлечения новых сотрудников компании стали повышать зарплаты, предлагать сотрудникам ДМС, гибкий график, увеличенный отпуск и предлагать системы мотивации.

Восполнять дефицит водителей российским компаниям помогло также и окончание у многих из них срока разрешения на работу в европейских странах. В результате многим дальнобойщикам из России и Белоруссии пришлось перейти в отечественные компании. Кроме того, на загруженность водителей повлияли спад грузооборота из-за периода отпусков и трудности с оплатой импорта, которые привели к снижению загруженности логистических компаний — перевозчики даже начали демпинговать цены, поэтому о кратном росте зарплат водителей в этом году говорить не приходится.

По словам Чернова, до конца 2024 года существенного скачка в зарплатах точно не будет, так как у логистических и транспортных компаний, которые вынуждены ежедневно решать все новые проблемы, попросту нет ресурсов.

В 2025 году перевозчикам все-таки придется их пересмотреть. «Во-первых, на уровень инфляции. Во-вторых, дефицит водителей никуда не денется. Компании все так же будут хантить водителей друг у друга, расширять соцпакет, становится более гибкими в условиях. Пока этот рынок строится вокруг кандидатов, и мы мало что можем с этим сделать. К счастью, мы не сталкивались с откровенной наглостью, у нас никто корону на голову не надевает. Но тенденция рынка такова, что водители действительно незаменимы», — резюмировал эксперт.

В компании Arthur Consulting полагают, что к 2030 году дефицит кадров в транспортно-логистической отрасли в России может резко вырасти. Нехватка сотрудников может увеличиться на 50 процентов, до 1,5 миллиона человек. По данным на 2024 год, в отрасли заняты до 6 миллионов человек — около 8 процентов от всех работающих россиян. Сейчас в этой сфере не хватает около 20 процентов персонала, для решения проблемы дефицита необходимо дополнительно нанять не менее миллиона человек, отмечается в исследовании.