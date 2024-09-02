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08:44, 2 сентября 2024Наука и техника

ВКС России получили новую партию Су-34

Ростех: Новосибирский завод Чкалова передал ВКС РФ новую партию Су-34

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 от Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сообщил «Ростех» в Telegram-канале.

«Наша ОАК передала ВКС России очередную партию серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34. Сегодня эти самолеты очень востребованы в войсках», — говорится в публикации. Как указали в госкорпорации, данные самолеты применяют высокоточные боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции, которые продемонстрировали высокую эффективность в зоне специальной военной операции (СВО).

Данные бомбардировщики предназначены для поражения наземных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами противовоздушной обороны и расположенных на значительных расстояниях от аэродрома базирования, уточнили в «Ростехе».

Ранее «Курганмашзавод» холдинга «Высокоточные комплексы» поставил в войска партию боевых машин пехоты БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М с дополнительной защитой. В этом году завод выполняет дополнительные поставки БМП-3 сверх предусмотренных графиком объемов.

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      Маргарита Пименова
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