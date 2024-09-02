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16:24, 2 сентября 2024Экономика

Владельцем автодилера «Рольф» стал глава Международной ассоциации бокса

«Рольф» возглавил председатель Международной ассоциации бокса Умар Кремлев
Умар Кремлев

Умар Кремлев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Новым владельцем автодилера «Рольф» стал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Об этом сообщает пресс-служба дилерского холдинга.

По словам представителей компании, председатель IBA пообещал вывести компанию на федеральный уровень и «приумножить» ее лидерские позиции.

«Новый стратегический инвестор позволит компании сохранить свою уникальную корпоративную культуру и расширить спектр деятельности компании, фокусируясь на повышении эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов», — отметили в пресс-службе дилера.

Компания продолжит в полном объеме выполнять действующие соглашения и обязательства перед партнерами и клиентами, подчеркнули представители дилера.

Крупнейший автомобильный дилер России «Рольф» был основан в 1991 году. Портфель брендов компании включает 30 автомобильных брендов: Audi, BAIC, BMW, Chery, Chrysler, Evolute, Exeed, Ford, Genesis, HAVAL, Hyundai, Jaguar, Jeep, KAIYI, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, OMODA, Porsche, Renault, SKODA, Sollers, Toyota, Volkswagen, Voyah, Москвич. Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге.

В декабре президент России Владимир Путин передал компанию в управление Росимущества. Решение затронуло акции «Рольфа», принадлежавшие кипрской Delance Limited, а также доли в «дочках» группы — «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех». Такой шаг объяснили работой над улучшением финансовых показателей автодилера.

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