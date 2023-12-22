Путин передал «Рольф» во временное управление России

Путин подписал указ о передаче акций «Рольф» в управление Росимущества

Акции крупнейшего автомобильного дилера в России «Рольф» и активы компании с 21 декабря переходят во временное управление Росимущества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Под управление попали акции «Рольфа», принадлежавшие кипрской Delance Limited, а также доли в «дочках» группы — «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех».

Компания основана в 1991 году. Портфель брендов «Рольф» включает 30 автомобильных брендов: Audi, BAIC, BMW, Chery, Chrysler, Evolute, Exeed, Ford, Genesis, HAVAL, Hyundai, Jaguar, Jeep, KAIYI, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, OMODA, Porsche, Renault, SKODA, Sollers, Toyota, Volkswagen, Voyah, Москвич. Дилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов и 3 мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге.

Под временное управление Росимущества ранее также были переданы доли иностранных владельцев в «Балтике». После этого датская компания Carlsberg заявила о разрыве всех связей с российским бизнесом и отказе от сделки с российским правительством, поскольку оно «украло» ее дочернюю компанию.