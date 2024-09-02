Власти назвали напряженной ситуацию во Льгове Курской области

Глава Льгова Клемешов назвал ситуацию в городе напряженной, но контролируемой

Ситуация в городе Льгов Курской области остается напряженной, но контролируемой. Об этом заявил глава города Алексей Клемешов в Telegram-канале.

«Обстановка в городе сохраняется как и прежде — напряженной, но контролируемой. Вооруженные силы России предпринимают все усилия для обеспечения безопасности», — сообщил глава города.

По его словам, работа по нейтрализации угрозы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) займет некоторое время. Администрация города и сотрудники правоохранительных органов работают в усиленном режиме, заверил Клемешов.

22 августа ВСУ обстреляли Льгов кассетными боеприпасами. Прилеты зафиксировали в районе местного плодосовхоза — о пострадавших тогда не сообщалось.

Бои в Курской области продолжаются почти четыре недели. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО) и действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС).