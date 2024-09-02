Володин прокомментировал победу ультраправой партии на выборах в немецкой Тюрингии

Володин об итогах выборов в Тюрингии в ФРГ: немцы сказали Шольцу «уходи»

Граждане Германии не хотят потерять свою страну и своим голосованием в федеральных землях Тюрингия сказали кацлеру Олафу Шольцу «уходи». Так победу ультраправой партии «Альтернатива для Германии» прокомментировал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, итоги выборов показывают, что правительство Шольца непопулярно в стране, так как тот в своей политике отдает приоритет конфликту на Украине, а не проблемам немцев.

«Все это происходит не только на фоне стагнации экономики, но и неэффективной миграционной политики. Учитывая результаты голосования в Саксонии и Тюрингии, сложно представить, как он и его правительство могут руководить Германией еще год», — написал в блоге политик.