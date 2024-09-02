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04:58, 2 сентября 2024Мир

«Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Тюрингии

Партия АдГ выиграла выборы в немецкой Тюрингии

Фото: Karina Hessland / Reuters

«Альтернатива для Германии» (АдГ) выиграла выборы в федеральной земле Тюрингия. Об этом сообщает РИА Новости.

Правая партия получила 32 из 88 мест в местном парламенте. Таким образом, она укрепила свои позиции сразу на 10 мест. Второе место занял «Христианско-демократический союз» (ХДС).

Также АдГ показала весомый результат в Саксонии. Там она заручилась поддержкой 30,6 процента избирателей и заняла второе место, уступив ХДС (31,9%).

Глава регионального отделения партии АдГ Бьорн Хеке ранее обратил на себя внимание, прибыв на избирательный участок на российском внедорожнике Lada Niva.

Тюрингия и Саксония являются одними из наиболее экономически развитых федеральных земель на востоке Германии. Издание Financial Times предположило, что победа АдГ может быть связана с заинтересованностью немецких избирателей в смене политического курса страны, в том числе в вопросе оказания помощи Украине.

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      Марина Совина
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