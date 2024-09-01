NTV: политик Бьорн Хеке приехал на избирательный участок на Lada Niva

Глава регионального отделения партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бьорн Хеке появился на публике на автомобиле Lada Niva. На это обратил внимание телеканал NTV.

Хеке приехал на автомобиле Lada Niva на избирательный участок. Региональные выборы проходят в воскресенье в Тюрингии и Саксонии — двух федеральных землях на востоке Германии. Журналисты телеканала акцентировали внимание на том, что Бьорн Хеке появился на внедорожнике российского производства.

В материале говорится, что Хеке может не попасть в парламент земли по результатам голосвания. Авторы заметки отметили, что у него есть сильный конкурент в лице кандидата от ХДС Кристиана Тишнера.

Lada Niva — советский и российский автомобиль повышенной проходимости. Серийно внедорожник производится с 5 апреля 1977 года. Niva считается самой успешной экспортной моделью «АвтоВАЗа».

В конце августа «АвтоВАЗ» сообщил о начале выпуска автомобиля Lada Vesta с локализованной системой устойчивости ESC. Стоимость новой Vesta и сроки начала продаж не указаны.