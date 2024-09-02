Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:32, 2 сентября 2024Забота о себе

Врач назвал водку одним из самых опасных видов алкоголя

Эндокринолог Сикорский: злоупотребление водкой грозит проблемами с иммунитетом

Фото: John Arano / Unsplash

Водка — далеко не самый полезный продукт, злоупотребление которым грозит серьезными проблемами со здоровьем, рассказал эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Олег Сикорский. Об опасности этого напитка он предупредил в беседе с «Лентой.ру».

Врач назвал водку одним из наиболее опасных видов алкоголя, поскольку содержание этилового спирта в ней крайне высокое. Из-за этого водка оказывает разрушающее влияние на организм и вызывает алкогольную зависимость. «Из-за употребления этилового спирта под ударом оказывается большая часть организма, включая нервную систему, сердце, печень, иммунитет, почки. Сильно возрастает риск инфаркта и инсульта», — объяснил Сикорский.

Эндокринолог подчеркнул, что нет безопасной дозы водки. По его словам, закуска или разбавление напитка соками не делают его полезнее, так как вред от этилового спирта все равно остается.

Более того, в сочетании с едой вред от водки может даже вырасти, так как зачастую в качестве закуски люди употребляют продукты с высоким содержанием жиров, что чревато ожирением, язвой желудка, циррозом печени и заболеваниями поджелудочной железы

Олег Сикорскийэндокринолог

В заключение Сикорский предостерег от покупки дешевой, некачественной водки, так как в этом случае возрастает риск употребления суррогатной продукции. Такой продукт может привести даже к летальному исходу, отметил врач.

Материалы по теме:
Польза и вред чайного гриба. Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
Польза и вред чайного гриба.Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
14 августа 2022
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022

Ранее хирург Александр Умнов назвал смертельно опасную для человека дозу водки. Он предупредил, что опасность для жизни может наступить в том случае, если человек выпьет за час литр водки.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин приехал в Монголию. Евросоюз обеспокоен этим визитом из-за ордера МУС

      Биржевые цены на бензин выросли до максимума за год

      SHAMAN рассказал о своих крестьянских корнях

      В США признали ошибку в пользу соперницы россиянки на US Open

      В Турции избили американского солдата из-за поддержки Израиля

      Польшу уличили в планах сбивать ракеты России без участия НАТО

      Врач назвал водку одним из самых опасных видов алкоголя

      Патрушев рассказал о современном оружии России

      Сын Балабанова предложил поставить памятник режиссеру

      Качество вьетнамского пива оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше