Выявленного ФСБ вербовщика ИГ отправили под стражу

В Майкопе суд арестовал на два месяца 22-летнего вербовщика ИГ

Майкопский городской суд арестовал 22-летнего местного жителя по делу о вербовке новых членов в запрещенную в Россию террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина, обвиняемый по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»), отправлен под стражу на два месяца, до 29 октября, по ходатайству следователя ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина, сам являющийся членом ИГ, вербовал жителей Майкопа в ряды террористической организации. Он был выявлен сотрудниками ФСБ.

14 июня сообщалось, что Центральный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы жителя Пензенской области 1960 года рождения за перевод денежных средств знакомому из ИГ.