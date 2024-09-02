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15:34, 2 сентября 2024Экономика

Еще одна страна поменяла российское ядерное топливо на американское

Финская Fortum сменила ядерное топливо из России на американское от Westinghouse

Фото: Aly Song / Reuters

Поставщиком топлива на финскую атомную электростанцию «Ловииса» компании Fortum стала американская Westinghouse. Загрузка первой партии во второй реактор состоялась во время технического обслуживания в августе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Fortum.

До этого ядерное топливо закупалось у российской компании «ТВЭЛ», но в марте прошлого года финны объявили о планах сменить поставщика в связи с геополитической обстановкой.

Действие договора с российским производителем у Fortum заканчивается одновременно с лицензиями на эксплуатацию АЭС, то есть в 2027 и 2030 годах. При этом в феврале 2023 года финские власти разрешили продлить эксплуатацию АЭС «Ловииса», где установлены советские реакторы, до 2050 года.

В марте 2022 года от закупки российского ядерного топлива отказалась Украина. Республика начала замещение поставщика после 2014 года, однако процесс затянулся. В феврале 2021 года исполнявший в тот момент обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко предполагал, что завершить переход удастся через два года.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российской структуры Fortum под временное управление Росимущества. До этого финская компания в течение года пыталась избавиться от активов, но Москва не давала разрешения.

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      Платон Щукин
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