Еще одна страна поменяла российское ядерное топливо на американское

Финская Fortum сменила ядерное топливо из России на американское от Westinghouse

Поставщиком топлива на финскую атомную электростанцию «Ловииса» компании Fortum стала американская Westinghouse. Загрузка первой партии во второй реактор состоялась во время технического обслуживания в августе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Fortum.

До этого ядерное топливо закупалось у российской компании «ТВЭЛ», но в марте прошлого года финны объявили о планах сменить поставщика в связи с геополитической обстановкой.

Действие договора с российским производителем у Fortum заканчивается одновременно с лицензиями на эксплуатацию АЭС, то есть в 2027 и 2030 годах. При этом в феврале 2023 года финские власти разрешили продлить эксплуатацию АЭС «Ловииса», где установлены советские реакторы, до 2050 года.

В марте 2022 года от закупки российского ядерного топлива отказалась Украина. Республика начала замещение поставщика после 2014 года, однако процесс затянулся. В феврале 2021 года исполнявший в тот момент обязанности министра энергетики страны Юрий Витренко предполагал, что завершить переход удастся через два года.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российской структуры Fortum под временное управление Росимущества. До этого финская компания в течение года пыталась избавиться от активов, но Москва не давала разрешения.