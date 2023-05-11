Финская Fortum заявила о полной потере контроля над российскими активами

Fortum спишет российские активы после их передачи под временное управление Росимуществу

Финский энергоконцерн Fortum полностью потерял контроль над российскими активами на 1,7 миллиарда евро. Об этом сказано в пресс-релизе компании.

В связи с тем, что акции ее дочерней компании в стране были переданы под временное управление Росимуществу, компания списывает местные активы. Чистый убыток от российских проектов, включающий инвестиции в приобретение предприятий в России, полученные дивиденды и чистое финансирование, Fortum оценила в 2 миллиарда евро. Ввиду потери контроля над активами концерн также не будет учитывать российский сегмент в отчетности за второй квартал 2023 года.

В Fortum подчеркнули, что работали над уходом из России с весны 2022 года и безуспешно обращались к местным властям за разрешением на продажу бизнеса как российским, так и иностранным покупателям. «Обоснование ареста наших активов необходимостью защиты энергетической безопасности России — это просто прикрытие»,— заявил президент и гендиректор компании Маркус Раурамо.

Указ о передаче российской структуры Fortum под временное управление Росимущества президент России Владимир Путин подписал 25 апреля. Российские власти заявили, что таким образом ответили на недружественные действия ряда государств. При этом в Кремле подчеркнули, что указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов.

Финская Fortum тогда сообщила, что официального уведомления о введении внешнего контроля не получала. 5 мая концерн официально уведомил администрацию президента России о том, что категорически возражает против передачи своих активов под внешнее управление и примет меры для защиты своих прав собственности в рамках международного законодательства.

