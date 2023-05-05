Fortum приготовился оспорить решение России о передаче активов Росимуществу

Fortum выступила против передачи активов в России под внешнее управление

Финская энергетическая компания Fortum выступает категорически против передачи активов в России под внешнее управление и уведомила об этом российские власти. Компания готовится оспорить решение и принять все необходимые меры для защиты своих прав. Об этом Fortum сообщает на своем сайте.

В пресс-релизе сказано, что действия России являются грубым нарушением международного права, а также прав Fortum как зарубежного инвестора. В настоящее время энергоконцерн оценивает правовую ситуацию и планирует предоставить ряд решений 11 мая.

Электростанции Fortum являются одними из наиболее современных и эффективных на российском энергорынке, подчеркивает компания.

Согласно указу президента России Владимира Путина, под временное управление Росимущества перешло 98 процентов акций российской дочерней компании Fortum и 83,73 процента акций российской «Юнипро» (принадлежит немецкому концерну Uniper). Президент подписал соответствующий указ в конце апреля. В Fortum заявили, что не получали официального подтверждения от российских властей о введении внешнего управления в компании.

Постановление предполагает ответные меры в случае изъятия российских активов за рубежом. В частности, в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в РФ. В документе отмечается, что временное управление активами недружественных стран может прекращаться по решению президента.