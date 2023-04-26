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11:53, 26 апреля 2023Экономика

Fortum не получил уведомления о передаче акций под внешнее управление в России

Fortum: компания не получала подтверждений о введении временного управления активами в РФ

Фото: Anne Kauranen / Reuters

Финская энергетическая компания Fortum заявила, что не получала официального подтверждения от российских властей о введении временного управления в их организациях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«На данный момент Fortum не получил официального подтверждения от российских властей и в настоящее время расследует ситуацию», — говорится в сообщении. В компании добавили, что пока не ясно как это повлияет на операционную деятельность в России и процесс продажи активов.

Ранее стало известно, что, согласно указу президента, под временное управление Росимущества перешло 83,73 процента акций российской «Юнипро» (принадлежит немецкому концерну Uniper) и 98 процентов акций «Фортума» (принадлежит финской Fortum).

В конце апреля президент подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. В частности, в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. При этом в документе отмечается, что временное управление активами недружественных стран может прекращаться по решению президента России.

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Платон Щукин
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