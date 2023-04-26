В Кремле раскрыли цель указа Путина об ответном изъятии иностранных активов

Песков назвал ответной мерой указ президента о внешнем управлении иностранными активами

Цель указа президента России Владимира Путина об ответном изъятии иностранных активов — сформировать компенсационный фонд для ответных мер на случай, если западные страны пойдут на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, западные страны сейчас формируют нормативную базу для перехода от временного управления к фактической конфискации российских активов. Он добавил, что указ позволит обеспечить стабильную работу значимых для отечественной экономики компаний и исключить риски негативного влияния политики недружественных государств.

25 апреля Путин подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом, по которому во временное управление Росимущества перешли иностранные доли в компаниях «Фортуме» и «Юнипро». Как раскрыл Песков, документ вступил в силу с момента подписания президентом.

Песков подчеркнул, что указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов. На вопрос журналистов, означает ли указ невозможность продажи активов иностранными собственниками, спикер Кремля отвечать отказался. «Решение все равно принимает внешний управляющий», — пояснил он.