Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие активов России за рубежом. Что теперь грозит недружественным странам?

Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за границей

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия или ограничения прав на российские активы за рубежом.

В документе поясняется, что подобные меры необходимы для борьбы с незаконными действиями Соединенных Штатов, а также других государств в отношении российских компаний и граждан. Уточняется, что в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за границей вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России.

При этом, как следует из указа, временное управление активами может быть прекращено по решению главы России. Согласно документу, в перечень иностранных активов, которые подлежат передаче во временное управление, входят доли акционеров в «Юнипро» и «Фортум».

Как Запад планирует распорядиться российскими активами

Министерство финансов США, по словам главы ведомства Джанет Йеллен, рассматривает возможность передачи замороженных российских активов Украине. Она рассказала, что Вашингтон ведет переговоры по этому вопросу с союзниками.

Это ответственность, которую, как я думаю, мировое сообщество ожидает от России Джанет Йеллен Глава Минфина США

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд также высказалась об идее использовать активы России для помощи Киеву. Она сообщила, что министерство юстиции было наделено новыми полномочиями по использованию изъятых у российских олигархов активов для восстановления Украины.

Препятствия для конфискации активов России и возможные последствия

Несмотря на это, американский министр финансов признала существование серьезных юридических препятствий для конфискации замороженных российских активов. Йеллен пояснила, что трудностей с их изъятием в небольших масштабах не возникало, однако в случае конфискации в более крупных объемах их избежать не удастся.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также усомнился в успехе Запада, пытающегося узаконить конфискацию российских активов. По его мнению, этот план «обречен на провал». Такую точку зрения не разделил депутат Госдумы Николай Арефьев, допустивший, что американские власти могут вынудить Евросоюз использовать активы России для восстановления Украины.

Подобный шаг, как утверждает обозреватель газеты The New York Times Патрисия Коэн, может создать проблемы для мировой экономики. Она отметила, что западные страны не готовы пойти на это вопреки призывам со стороны «горстки восточноевропейских государств и стран Балтии» передать активы России Украине.