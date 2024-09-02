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13:49, 2 сентября 2024Интернет и СМИ

Живущая в США блогерша из России назвала минус американской школы

Живущая в США блогерша Могилко пожаловалась на питание в американской школе

Фото: David Zalubowski / AP

Предпринимательница и блогерша родом из Санкт-Петербурга Марина Могилко, живущая в США, назвала минус американской школы. На эту тему она высказалась в видео, опубликованном на YouTubе.

Могилко рассказала, что ее дочь Эмили впервые пошла в американскую школу. «С питанием все очень плохо», — пожаловалась она. Блогерша рассказала, что однажды она стала свидетельницей того, как на завтрак учащимся выдавали маффин, обезжиренное молоко и фрукт. Могилко сочла такой завтрак нездоровым. «На ланч там вот эти сэндвичи, буррито... Ребенку четыре года. Боже, пожалейте», — добавила она.

По словам блогерши, она планирует составить с нутрициологом меню для ребенка и давать дочери в школу готовые обеды.

Ранее Могилко раскрыла разницу между американскими и российскими зрителями. Блогерша заявила, что ее русскоязычные подписчики более общительные.

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      Маргарита Щигарева
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