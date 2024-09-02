Знаменитого наркобарона неожиданно выпустили из тюрьмы

Мексиканского наркобарона Гильена неожиданно выпустили из тюрьмы в США

В США неожиданно выпустили из тюрьмы печально известного мексиканского наркобарона Осиэля Карденаса Гильена, которого приговорили к 25 годам тюрьмы в 2010-м. Об этом пишет Daily Star.

57-летний Гильен вышел на свободу 30 августа. При этом его сразу же поместила под стражу иммиграционная полиция США. Это может говорить о том, что решается вопрос о его депортации в Мексику.

Гильен возглавлял боевое крыло картеля Гольфо, которое называлось Лос-Сетас. В группировку набирали дезертиров из элитных частей мексиканской армии, в том числе из спецназа и воздушно-десантных сил. Лос-Сетас прославились своей жестокостью. В частности, они устраивали расправы над мирными жителями и разбрасывали их останки в населенных пунктах для устрашения непокорных.

Гильена арестовали в 2003 году, затем депортировали в США, где он получил 25 лет тюрьмы за преступления, связанные с организацией наркотрафика. Как уточняет Daily Star, наркобарон был приговорен без права выхода по УДО, так что причины его освобождения остаются неясными. Известно также, что в Мексике остается два незакрытых уголовных дела, по которым Гильена могут судить в случае депортации.

После его ареста в 2003-м Лос-Сетас откололись от картеля Гольфо и стали самостоятельной преступной организацией. С 2010 года они открыто враждуют с бывшими подельниками.

В ноябре 2023 года сообщалось, что итальянский мафиози Раффаэле Империале, возглавлявший один из крупнейших наркокартелей Европы, решил подарить итальянским властям личный остров. Таким образом он пытался добиться сокращения тюремного срока.