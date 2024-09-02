Звезда «Скорой помощи» купила себе квартиру для бегства от детей

Звезда «Скорой помощи» Волкова купила отдельную от детей-подростков квартиру

Звезда сериала «Скорая помощь» актриса Екатерина Волкова устала делить с детьми-подростками квартиру и купила себе отдельное жилье. Об этом сообщает «7Дней.ру».

Артистка призналась, что жить с 17-летним сыном и 16-летней дочерью стало невыносимо из-за постоянных упреков, поэтому было принято решение приобрести еще одну квартиру. «Я решила стать сама сепаратистом, купила себе квартиру в ипотеку и уехала от них, потому что получается, что я приезжаю с гастролей, говорю с художником по костюмам, а мне говорят: "Мама, потише, ты мешаешь, я занимаюсь с репетитором"», — поделилась Волкова.

Актриса добавила, что ее квартира находится недалеко от четырехкомнатной на Патриарших прудах, в которой живут дети. Туда она забрала только рояль, цветок и кота, на которого у дочери аллергия. При этом отказываться от общения с детьми Волкова не собирается — она будет посещать их раз в неделю.

Ранее Екатерина Волкова опровергла слухи о том, что получила квартиру на Тверской улице в Москве в подарок от богатого покровителя.