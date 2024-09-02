Звезда «Универа» попал в отбор на премию «Грэмми»

Стас Ярушин рассказал, что его песня попала в отбор на премию «Грэмми»

Актер и музыкант Станислав Ярушин рассказал, что одна из его песен попала в отбор на престижную музыкальную премию «Грэмми». Об этом он сообщил в программе «Шоу Воли».

Как рассказал звезда сериала «Универ» ведущему Павлу Воле, композиция была записана на английском языке и привлекла внимание иностранных продюсеров.

«Ее услышали и перезвонили, сказали, что клевая история. Давайте дождемся 4 октября, когда начнется голосование. Пока все шансы есть!» — рассказал Ярушин.

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