Звезда «Универа» попал в отбор на премию «Грэмми»

Актер и музыкант Станислав Ярушин рассказал, что одна из его песен попала в отбор на престижную музыкальную премию «Грэмми». Об этом он сообщил в программе «Шоу Воли».
Как рассказал звезда сериала «Универ» ведущему Павлу Воле, композиция была записана на английском языке и привлекла внимание иностранных продюсеров.
«Ее услышали и перезвонили, сказали, что клевая история. Давайте дождемся 4 октября, когда начнется голосование. Пока все шансы есть!» — рассказал Ярушин.
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